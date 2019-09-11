ЦИК Украины назвала решение о ее роспуске политическим

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента. Соответствующее заявление Центризбиркома обнародовано в Facebook.

"Если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность как президента Украины, так и Верховной рады Украины. Комиссия готова принять такое решение", – сказано в заявлении.

При этом в ЦИК подчеркнули, что комиссия отказывается воспринимать "все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом". В заявлении ЦИК также отмечено, что все действия и решения в период избирательной кампании и после нее, связанные с прошедшими выборами, были непредвзятыми и законными.

11 сентября профильный комитет Верховной рады Украины рекомендовал депутатам принять предложенное президентом страны Владимиром Зеленским постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины, депутаты парламента должны поддержать его конституционным большинством из 300 голосов.