Ford обещает «электрический прорыв» до конца года и не теряет надежд на Европу

Компания Ford обещает представить на европейском рынке не менее восьми новых электрифицированных автомобилей уже до конца 2019 года. Такое заявление сделали представители американской компании на стартовавшем во Франкфурте крупнейшем мировом автосалоне.

Среди обещанных европейцам новинок – электрические варианты популярных кроссоверов Ford Kuga и Ford Puma, а так же седана Ford Mondeo, говорится в сообщении Reuters. Такой «электрический прорыв» – это часть новой стратегии Ford, согласно которой уже к 2022 году большинство продаваемых компанией автомобилей должны быть электрическими.

Ford планирует вывести на европейский рынок еще девять электромобилей до 2024 года, в том числе и абсолютно новый электрический кроссовер «в стиле Mustang». Причем, как ожидается, этот кроссовер, на который американцы возлагают особые надежды, появится уже в следующем году.

Также Ford намерен активно сотрудничать с ведущими поставщиками электроэнергии в Европе, чтобы обеспечить покупателей своих электромобилей как домашними зарядными устройствами, так и доступом к европейским сетям зарядных станций.

Реклама



Американский автопроизводитель в последние годы терпел на рынке Старого Света серьезные убытки и даже рассматривал возможность ухода из Европы по примеру General Motors. Однако Ford предпочел найти более перспективное бизнес-решение – заключить соглашение о сотрудничестве с Volkswagen и совместно с немцами разрабатывать технологии для электротранспорта.

И хотя Ford пришлось закрыть ряд заводов, в том числе и в России, все же компания планирует выйти на уровень производства в Европе и для Европы не менее 600 000 электромобилей в год. Согласно прогнозам, уже к 2022 году продажи электрических автомобилей марки превысят продажи бензиновых и дизельных машин.