Тимченко стал вторым среди богатейших россиян

Основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко занял второе место в списке богатейших россиян, увеличив за день свое состояние на $268 млн или на 1,23%. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time.

В настоящий момент состояние Тимченко составляет $22,1 млрд. При этом первую строчку в списке самых богатых россиян по-прежнему занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $26,2 млрд.

За ними следуют совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($21,2 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($20,8 млрд), владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов ($20,4 млрд), акционер «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15,7 млрд) и основной бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($14,3 млрд). Десятку списка замыкают основной владелец Evraz Роман Абрамович ($12,5 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,4 млрд) и основной акционер «Реновы» Виктор Вексельберг ($11,5 млрд).