Электромобиль за 10 000 евро. Renault нацелился на массовый рынок электрокаров

На открывшемся автосалоне во Франкфурте представители Renault объявили, что компания работает над электрическим автомобилем ценой «не более 10 000 евро». Такой электромобиль может появиться на рынке уже в ближайшие пять лет.

По словам нынешнего генерального директора Renault Тьерри Боллоре, компания обладает более чем 10-летним опытом создания электромобилей, таких как электрический хэтчбек Zoe, и этот опыт пригодится для разработки масового и доступного электромобиля, сообщает 11 сентября Automotive News Europe.

Renault Zoe занимает на данный момент второе место в Европе по объему продаж среди электромобилей, уступая лишь безусловному «хиту» Tesla Model 3. Zoe производится серийно с 2012 года и продается по цене 23 900 евро, плюс владельцы вносят ежемесячную «арендную плату» за пользование батареей от 50 до 125 евро в зависимости от ее объема. За счет такого странного бизнес-решения из цены автомобиля исключена самая дорогая деталь, которая формально владельцу автомобиля не принадлежит, и это позволило существенно снизить розничную стоимость.

Не секрет, что именно высокая цена на электромобили является одним из существенных сдерживающих факторов для увеличение числа электрокаров на дорогах. Илон Маск так и не смог сдержать своего обещания сделать Model 3 «дешевле 35 000 долларов» – средняя цена на самую маленькую Tesla даже в Америке начинается от 42-45 тысяч, а в Европе она примерно на 10 тысяч дороже.

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Таким образом, пока что электромобили остаются существенно дороже своих бензиновых «одноклассников», но все аналитики отмечают, что разница в стоимости между ними неизменно сокращается. Только вот сокращение это, как считает нынешний глава Mercedes Benz Оле Каллениус, может происходить не за счет уменьшения стоимости электрокаров, а за счет увеличения цены на бензиновые автомобили.

Судя по всему, французская компания придерживается другой стратегии и ищет пути уменьшения стоимости электромобилей. Тем более, что тенденция к такому снижению легко просматривается на примере того же Volkswagen ID.3 (стартовая цена 30 000 евро) или Chevrolet Bolt (он же Opel Ampera).

Так что в случае реализации планов Renault французы могут легко стать лидерами массового рынка электромобилей, даже несмотря на серьезную конкуренцию со стороны Volkswagen. Тем более, что уже в следующем году, по прогнозам независимых аналитиков из экологической организации Transport & Environment, в Европе будет продано не менее миллиона новых электромобилей.