Эстонский министр предлагает отменить безвиз для украинцев

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию. Об этом сообщает ERR.

По словам Хельме, представить парламенту соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью.

Отмечается, лидеры EKRE заранее предполагали, что, как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем, в частности, для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", – подчеркнул Хельме.

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Министр добавил, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

"Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии", – отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

По его словам, односторонние отмены краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумны и юридически невозможны.

ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.