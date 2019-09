Трамп призвал Федрезерв США довести базовую ставку до "нуля или ниже"

Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".

"Федеральная резервная система должна снизить нашу процентную ставку до нуля или ниже, и мы должны начать рефинансировать наш долг. Расходы на выплаты процентов могут быть снижены", – написал Трамп в своем Twitter.

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet.....