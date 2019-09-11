«На высоте 350 метров оборачиваюсь, а там богатые в тепле ужинают». Как канатоходец из Петербурга вошел в книгу рекордов Гиннесса

После прогулки по стропе между небоскребами «Москва-Сити» петербуржец Александр Грибанов рассказал «Фонтанке», как заработать на собственном страхе.

Александр Грибанов//фото: Станислав Шульц

Слэклайн – хождение по стропе. Хайлайн – хождение по стропе на большой высоте. В мире считанное количество людей, которым удается совместить. В установившую мировой рекорд международную группу канатоходцев-хайлайнеров вошли двое петербуржцев. Александр Грибанов пояснил, что в хайлайне рекорды делятся на два типа: городские и горные. Во вторые выходные сентября состоялся городской: 350 метров высоты, 217 метров от башни до башни. На данный момент это самая высокая линия в мире. Мероприятие было согласовано столичными властями.

Слэклайнер Александр Грибанов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

– Александр, реально ли такое организовать без разрешения?

– Чтобы организовать подобное, нужна хорошая слаженная команда, план действий, доступ к двум точкам, между которыми вы хотите натянуть стропу. Филиппу Пети подобное удалось (в 1974 году французский канатоходец Филиппу Пети несанкционированно прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. — Прим. ред.). У него, кстати, высота побольше была, метров 400. Но у него было совершенно другое снаряжение — стальной трос и натяжка в районе 3-4 тонн. У нас натяжка — 200 кг, но этого достаточно. И при этом стропа сильно провисает. Иногда провис может и до 50 метров от точек крепления доходить. Это 15 этажей. Но это нормально.

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Смотреть в новом окне Александр Грибанов

– Вы каким по счету шли?

– Первый день у нас был тренировочный. Я попросил своего друга Владимира Мурзаева уступить мне. Пошел первым в тумане. Видимость была метров 15. То есть, когда я отошел на это расстояние, погрузился словно в кокон. Вокруг не было видно вообще ничего. Только звуки доходили: где-то стройка шла, сигналы полиции, скорой, еще что-то. Было полное ощущение, что я на беговой дорожке. Я не мог отследить прогресс своего движения: делал один шаг, второй, третий, но ничего не менялось. Единственный вариант — следить за изменением провиса. Если в начале ты идешь чуть-чуть вниз, то после середины – вверх. Лично для меня так было немного даже легче. Иногда я могу испугаться высоты. То есть идти могу, но из-за того, что ощутил страх, могут возникнуть трудности. Поэтому я специально решил попробовать в тумане. Как оказалось, это немного легче психологически.

– Вы шли со страховкой?

– В нашем виде спорта очень немногие решаются идти без страховки. Идти по стропе гораздо сложнее, чем по тросу. Трос — более предсказуемый. Стропа ходит вверх-вниз, влево-вправо. У каждой стропы свой процент растяжения. Когда ты встаешь на линию, нужно минут пять, чтобы привыкнуть к ней.

– Почему вы используете именно ленту, а не трос?

– Это более доступно. Достаточно самого обычного рюкзака, в который можно все сложить и пойти в парк, чтобы начать заниматься. Трос гораздо тяжелее и сложней в установке. Трос и лента — это совершенно разные виды спорта. На ленте мировой рекорд без страховки поставил Фриде Кюне – 110 метров. На ютубе у этого рекорда всего 2-3 тысячи просмотров. Фриде, кстати, тоже принимал участие в нашем рекорде в Москве.

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– В этот раз Фриде не высказывал желания пройти без страховки?

– Пройти без страховки по линии это не то же самое, что сходить в магазин за продуктами. Это как заглянуть смерти в лицо: ты либо сейчас пройдешь, либо сдохнешь. Это очень серьезный шаг. Перед этим нужно войти в определенное состояние, которое отличается от обычного. Но, думаю, Фриде смог бы пройти без страховки, потому что он шел без рук. То есть он засунул руки в карманы и 200 метров так шел. Это очень серьезный уровень, потому что обычно ты балансируешь за счет рук, а тут максимум плечами можно себе помочь.

– Читал, что несколько людей сорвались во время прохождения. Наверное, малоприятные ощущения даже с учетом страховки.

– Это обычное дело. Мы не заостряем на этом внимание. Лично мне в такие моменты бывает скорее обидно. Срывы же бывают разными. Есть неконтролируемые, когда ты срываешься на страховку, а можно успеть схватиться за стропу. Если первый случай, то ты потом ходишь расстроенный: такие моменты надо исключать. А если ты шел 300 метров без отдыха, и где-то на середине устал балансировать и в последнем движении согнулся, схватился за стропу и нырнул под нее — это не срыв. Можно сказать, что ты контролируемо сошел. На башнях я один раз ночью упал контролируемо и один раз, когда вставал на ленту. Момент захода на ленту для меня всегда самый сложный: нужно встать, пройти шагов 10-15 и только потом включаешься. И вот когда я вставал там, пару раз обратно садился, потому что не мог включиться и настроиться.

– Сколько раз лично вы прошли в итоге?

– Раз 16, наверное. Каждый день по четыре раза туда-обратно. Также для разнообразия можно попробовать балансировать вдвоем на линии. Я вылез первым, прошел почти до конца, не доходя 50 метров. Потом вылез мой друг. Тут можно круто повеселиться вдвоем. Ты поднимаешь руки вверх, со стропы часть нагрузки уходит и она поднимается. Потом ты начинаешь на нее давить ногами и тебя еще больше вверх выбрасывает. Получается, что вы друг друга подкидываете. И вот вы стоите на высоте 350 метров, вокруг небоскребы, а вы как сумасшедшие птицы на тросе подбрасываете друг друга. В какие-то дни ветер дул довольно сильно, но не настолько, чтобы это мешало ходить.

– Стропа была натянута между крышами?

– С одной стороны, да, а с другой – из ресторана на этаже. То есть люди сидели ели, а мы рядом с ними выходили из окна и шли по стропе. Самое классное было, когда я ходил ночью. Мне очень не хотелось вылезать. Я устал и было как-то страшно. Но я пошел. Уже стою на линии, оборачиваюсь, а там богатые люди в тепле и уюте просто сидят и ужинают, глядя на меня.

– Допустим, я хочу заняться этим. Что мне нужно сделать?

– Хайлайн — очень молодой вид спорт. История стропохождения началась в долине Йосемити (Калифорния) в начале 1980-х годов. Очень мало людей этим интересуется. Вот в Петербурге, например, новые лица почти не появляются. На таком уровне, как я, этим занимается еще один и всё. Можно вступить в группу «ВКонтакте», где собираются новички. Они ходят в парки и тренируются там. Там будут линии в длину 10-30 метров с высотой метр над землей. Для начала этого вполне достаточно. За месяц можно освоить базу и переходить к занятиям на высоте. Тут уже надо будет изучать снаряжение. Когда ты это сделаешь, придет понимание, что это безопасно. Но пока желающих все равно нет. У нас всего один новенький парень. Он недавно над водой без страховки ходил.

– Насколько я в курсе, вы работаете промышленным альпинистом.

– Это для меня подработка.

– А основная работа?

– Нет. Промышленный альпинизм и вот выступление на канате. Например, недавно мы выступали в Альметьевске на Дне города. В Новый год на Тверской в Москве ходили. Друг мой еще в БДТ в «Трех толстяках» выступает, за Тибула постоянно ходит. Наши контакты есть в разных эвент-агенствах. Когда надо, они нам звонят. Ну и сами пытаемся то тут, то там.

– Стоимость ваших услуг зависит от длины и высоты? Существует ли какой-то фиксированный прайс?

– Смотря кто заказывает и с какой целью. Если это недвижимость, кто-то, например, построил дом и хочет, чтобы мы его прорекламировали, то это одна цена. А если какие-то творческие ребята снимают клип и у них нет денег, можно и бесплатно походить. То есть ты сам определяешь.

– Вы пару раз попадали к нам в новости.

– Да, было что-то такое.

– Например, вот здесь. В конце пути вас уже ждала не только полиция, но и журналисты. Почувствовали себя звездой?

– Единственное, что я чувствовал в тот момент — холод и страх. Там был сильный ветер и стропу трясло. У меня всего 300 подписчиков в инстаграме, ну какая я звезда.

– В полицию вас забирали после таких проходов?

– Забирали. Но там нигде не было знаков, что нельзя ходить по канату. В протоколах всегда по-разному пишут. Один раз привлекли за незаконное размещение рекламы. Это было на Пушкинской. Нас попросили прорекламировать онлайн-кинотеатр. Еще писали «за самоуправство» и «проникновение на охраняемую территорию».

– Как долго вы планируете этим заниматься?

– Хотелось бы всю жизнь. Надеюсь, что еще будет куча крутых проектов. Я вот сейчас смотрю на наши фотографии с «Москва-Сити» и так грустно становится: а вдруг ничего более крутого не будет уже? На самом деле вся эта тема с нелегальными хайлайнами в городе только в Петербурге очень сильно развивается. Все иностранцы смотрят на то, что мы творим, и говорят нам, что мы безумные. Никому не хочется с полицией общаться.

– Остались ли для вас непокоренные вершины в Петербурге?

– Большеохтинский мост очень нравится. Боюсь, когда-нибудь нас все-таки посадят за такое.

Беседовал Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»