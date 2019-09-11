Кричавшего с крыши на Гороховой о «полицейском произволе» увезли в психбольницу. Кто кого убил, осталось непонятым

Короткий разговор с молодым человеком, которого спасатели и полиция освобождали от наручников и снимали с крыши в центре Петербурга, не внес ясности в суть его претензий к полиции. Разбираться с этим оставили на откуп психиатров.

Как стало известно «Фонтанке», с крыши 79 дома по Гороховой улице сняли 27-летнего жителя Петербурга. У полиции к нему вопросов нет, дальнейшую судьбу определят врачи психиатрической больницы Николая Чудотворца.

О каком убийстве и полицейском произволе с крыши кричал молодой человек осталось невыясненным, на вопросы он внятно ответить не смог. «Фонтанке» удалось про него узнать немногое – частенько поездами ездил в Петрозаводск, в соцсетях под своим именем не появлялся последние пять лет.

Как сообщалось ранее, крики и нецензурная брань посыпались с крыши дома на углу Гороховой и Загородного проспекта около семи часов вечера 11 сентября. Молодого человека несколько раз пытались спустить на землю разговорами, но он приковал себя наручниками и продолжал кричать о каком-то убийстве девушки, которое никто не расследует, прозвучал даже номер отдела полиции, где якобы засели его обидчики – 28. Спускался он на автолестнице. www.fontanka.ru/2019/09/11/140/