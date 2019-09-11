Украинские пожарные потушили горящий лес в Чернобыльской зоне

Пожар возник на площади около 6 гектаров на территории Дымарского лесничества в 30 километрах от Чернобыля, сообщила Управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"Одиннадцатого сентября в 12.25 (совпадает с мск) вблизи села Новые Соколы Ивановского района возник пожар на территории Дымарского лесничества – произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, местами переходящее в верховой пожар. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, в результате сильных порывов ветра огонь в лесу затем распространился на площадь около 1 гектара. "Общая площадь пожара – около 6 га", – отметили спасатели.

К тушению огня привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Чернобыльская зона отчуждения – запретная для проживания и хозяйственной деятельности территория вокруг Чернобыльской АЭС, на которой 26 апреля 1986 года произошел взрыв 4 энергоблока.