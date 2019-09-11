Пьяный водитель в Петербурге пошел на таран маршрутки, но оказался прикованным хомутами к собственной машине

После неудачной попытки проскочить между двумя автомобилями в Красносельском районе Петербурга водителя другим участникам дорожного движения пришлось задерживать самостоятельно. Полицию он ждал безвыходно повиснув на двери.

Про эпизод на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе сообщается в паблике «Дорожный инспектор» 11 сентября. Сорокалетний водитель устроил ДТП около полуночи накануне, быстро стало ясно, что он «мертвецки пьян». Очевидцы добавляют, что мужчина пытался подтолкнуть стоящую впереди маршрутку, после безуспешной попытки решил втиснуться между двумя автомобилями. «Весь бок процарапал ребятам», – сообщают пользователи.

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Пьяного мужчину решили обезвредить, у кого-то под рукой нашелся хомут. Руки выпившего горожанина оказались связаны между проемом окна пассажирской двери. Так он и провисел до прибытия полиции, невнятно бормоча.

От освидетельствования он отказался, за что получил соответствующий протокол.