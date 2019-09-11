«Фонтанка» в рядах верующих: прямая трансляция с крестного хода на Невском проспекте

Корреспонденты «Фонтанки» пришли к началу крестного хода, из-за которого в пробках скоро встанет весь центр Петербурга, чтобы пообщаться с участниками и понять, кто эти тысячи людей, у которых свободно утро в четверг.

Колонны пойдут от Казанской площади до Александро-Невской лавры с 11 до 12.30. Движение по проспекту полностью перекроют с 10.30 до 13.30, со вчерашнего вечера запрещена парковка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой и в переулке Сергея Тюленина.

Организаторы крестного хода – Санкт-Петербургская епархия РПЦ и организация «Молодежная палата Санкт-Петербурга». Мероприятие названо общегородским, оно приурочено к дню Александра Невского – дню Ништадтского мира.