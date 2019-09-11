США продадут Польше 32 истребителя F-35

Пентагон одобрил покупку Польшей 32 американских истребителей пятого поколения F-35 стоимостью $6,5 млрд. Об этом сообщает издание Defense news со ссылкой на американское Агентство по оборонной безопасности (DSCA).

«Продажа F-35 обеспечит Польшу надежным оборонительным потенциалом для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения взаимодействия с силами США. Она увеличит запасы самолетов в Польше и расширит возможности самообороны, дав возможность применять ракеты класса ‘’воздух-воздух'' и ''воздух-земля’’», — говорится в сообщении DSCA.

Наряду с F-35 США поставят Польше 33 двигателя F135, систему радиоэлектронной борьбы и системы управления, связи и разведки.