"Он совершил некоторые очень крупные ошибки".Трамп рассказал, почему уволил Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

"Когда он говорил о "ливийской модели" для Ким Чен Ына, это было неправильное заявление. Посмотрите, что случилось с Каддафи. Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад", – подчеркнул президент. "Я не был согласен с Джоном Болтоном в том, что касается его позиции по Венесуэле. Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав", – добавил Трамп.

"Он совершил некоторые очень крупные ошибки", – сказал Трамп. "У меня на самом деле были очень хорошие отношения с ним, но он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными", – подчеркнул президент.

Глава американского государства сообщил также, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона.