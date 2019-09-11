Университет ИТМО вошел в топ-500 лучших вузов мира по версии рейтинга THE

11 сентября стали известны результаты глобального рейтинга университетов Times Higher Education (THE WUR 2020). Университет ИТМО вошел в топ-500 рейтинга – это лучшие 2% от всех вузов мира – продемонстрировав рост практически по всем показателям и заняв четвертое место среди российских участников. Всего в THE WUR представлено 39 вузов из нашей страны – на 4 больше, чем в прошлом году.

Рейтинг лучших университетов мира, составляемый британским изданием Times Higher Education (THE), считается одним из самых влиятельных глобальных рейтингов образовательных учреждений. В этом году в публикуемую часть рейтинга вошли 1396 вузов из 92 стран. Для сравнения: в прошлом году рейтинг включал 1258 университетов мира, а в 2017 — 1103.

«Вхождение Университета ИТМО в топ-500 рейтинга THE — это возможность быть видимыми на мировой образовательной арене, что, в свою очередь, помогает еще более повышать эффективность работы вуза – развивать совместные образовательные программы с ведущими университетами мира, которые, конечно же, ориентируются на мировые рейтинги, находить международных партнеров для научных исследований, получать гранты. Таким образом, рейтинги представляют для нас не просто оценку достигнутых результатов, но и являются важным инструментом повышения международной конкурентоспособности, который мы активно применяем на практике», — комментирует первый проректор Университета ИТМО Дарья Козлова.

Реклама



Рейтинг формируется на основании тринадцати индикаторов, объединенных в пять укрупненных групп показателей, которые отражают успехи вуза в ключевых областях деятельности.

Наибольший вес имеют такие группы индикаторов, как цитируемость научных публикаций (Citations), образование (Teaching) и научно-исследовательская деятельность (Research), каждая из которых отвечает за 30% общей оценки. Также составители рейтинга THE учитывают параметры, отражающие уровень интернационализации вуза (International Outlook) и привлечение средств от промышленности (Industry Income).

Данные для составления рейтинга собираются из трех источников: статистика от университетов, библиометрическая база данных Scopus и опрос экспертов из университетского сообщества. Респонденты для опроса выбираются в случайном порядке из числа авторов, имеющих свой профиль в Scopus. В рейтинге учитывались публикации, датированные 2014-2018 годами, и их цитирование в период с 2014 по 2019 годы.

В этот раз в рейтинг попали 39 университетов из России, на четыре больше, чем в прошлом году. Пятеро из них вошли в рейтинг впервые. Российский лидер рейтинга — МГУ — сохранил место в топ-200. За ним следуют университеты-участники Проекта 5-100 — МФТИ и ВШЭ, которые расположились в группах 201-250 и 251-300, соответственно. На четвертом месте среди соотечественников — Университет ИТМО, переместившийся с позиции 501-600 в диапазон 401-500 — это самый высокий результат среди вузов Санкт-Петербурга. Замыкает пятерку лучших российских НИЯУ МИФИ, также представленный на позициях 401-500.

Университет ИТМО год от года уверенно продвигается по рейтингу вверх: в прошлом году он занимал пятое место среди 35 вузов РФ, а в 2017 располагался на девятой позиции среди 27 соотечественников. Ранее в 2019 году Университет ИТМО такжевошел в топ-500 лучших вузов мира по результатам всемирного рейтинга университетов QS World University Rankings, который ежегодно публикует британская компания Quacquarelli Symonds (QS).