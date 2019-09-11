«Отрицание, гнев, торг, объявление результатов». Народный сход на Правды в подержку депутатов от «Яблока» закончился задержанием

Несогласованный народный сход у здания муниципалитета «Владимирский округ» в Петербурге вечером 11 сентября закончился задержанием. Участники собрались на улице Правды, чтобы выразить протест из-за возможного пересчета голосов, поданных на выборах за оппозиционных кандидатов. Как передает корреспондент «Фонтанки», полицейские проводили в автомобиль девушку, которая встала в пикет с плакатом «Отрицание, гнев, торг, депрессия, объявление результатов выборов».

Весь вечер около муниципального избиркома дежурили жители округа во главе с депутатом заксобрания от «Яблока» Борисом Вишневским – их было сорок-пятьдесят человек. Так сторонники «Яблока» отреагировали на новость о том, что кандидат в депутаты «Владимирского округа» от «Единой России» потребовал заново подсчитать бюллетени на одном из избирательных участков. По итогам прошедших 8 сентября выборов большинство мандатов в этом совете получили кандидаты от «Яблока».

Пересчет в результате назначен не был. Депутат Борис Вишневский заявил, что получил от главы Центрального района Максима Мейксина гарантию: утром 12 сентября результаты выборов во «Владимирском округе» утвердят окончательно.

Кандидаты от «Яблока», по предварительным результатам, провели депутатов в четыре муниципалитета Центрального района. Самые высокие результаты у партии – во «Владимирском округе», «Смольнинском» и «Литейном округе».

"Фонтанка" запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.