В Новой Охте водитель на «Мерседесе» сбил двухлетнего пешехода. Малыш бегал по двору

В тяжелом состоянии после столкновения с «Мерседесом» находится ребенок, который «вынырнул» перед машиной во дворе жилого дома в Красногвардейском районе Петербурга.

Подробности 11 сентября сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Малыша двух лет сбили около семи часов вечера, когда он выбежал на проезжую часть во дворе 7 дома по улице Даниила Хармса, это новостройки, жилой комплекс «Новая Охта» на границе в Мурино.

Затормозить в заставленном машинами дворе не успел 35-летний водитель, мальчик неожиданно появился из-за припаркованного автомобиля. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

По факту аварии проводится проверка.