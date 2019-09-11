На Богатырском временный водопровод пострадал от хулиганов. Фонтанировало до шестого этажа

Шланг, который подключили к одному из домов на Богатырском проспекте в Петербурге на время ремонта, оказался поврежден вечером 11 сентября. Во дворе лужи, окна в грязи.

Фото коммунальной аварии были опубликованы в соцсетях. Очевидцы утверждают, что рвануло во дворе 22 дома по Богатырскому проспекту, а вода поднялась завесой перед окнами с первого по шестой этажи.

В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что на этом адресе проходят работы по замене трубы, на период ремонта к дому был подведен временный рукав водоснабжения. Он оказался поврежден неизвестными, бригада от ГУПа на месте, занимается локализацией.

По плану, дом может быть подключен к обычной схеме водоснабжения уже 12 сентября. Заявок об отключении воды от жителей микрорайона в Водоканал не поступало, однако дыра в шланге могла сказаться на напоре.