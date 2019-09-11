Водитель «Тойоты» уехал в столб в Кронштадте спустя час после того, как поставил машину на учет

Легковушка приехала в столб в Кронштадтском районе Петербурга вечером 11 сентября. С места аварии госпитализировали пассажирку.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:30 у дома 31 по Кранштадтскому шоссе 40-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на левом закруглении дороги вылетел с проезжей части в кювет и врезался в столб. В результате 30-летняя пассажирка машины получила тяжёлые травмы.

По информации «Дорожного инспектора», мужчина-водитель получил права в 2017 году, но до 2019-го за рулем не ездил. Причем разбитую «Тойоту» он всего часом ранее поставил на учет. Женщина же была не пристегнута и получила переломы ног и таза и другие травмы.