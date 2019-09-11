Движение и парковку в центре Петербурга перекроют съемки. А в выходные водителям помешают спортсмены

В пятницу, 13 сентября, движение транспорта в Петербурге ограничат киносъемки и футбольный матч. Первые еще и парковку запретят, причем уже с четверга. А в выходные в городе пройдут сразу несколько спортивных мероприятий, из-за которых автомобилистам придется потерпеть перекрытия.

Как сообщает пресс-служба КРТИ Петербурга, в связи с проведением ООО «Три А» съемок художественного фильма с 6:00 12 сентября до 21:00 13 сентября в Банковском переулке от набережной канала Грибоедова до Москательного переулка будет запрещена остановка транспорта, а с 6 утра и до 9 вечера 13 сентября там перекроют движение.

Футбольный матч клуба «Зенит» на стадионе «Газпром-Арена» 13 сентября добавит стандартные «футбольные» ограничения движения.

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С 0:00 до 24:00 будут перекрыты улица Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережная Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южная дорога от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северная дорога от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисная аллея в направлении от Южной дороги и Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги.

С 17:00 до 23:00 будет запрещен въезд на участок Рюхиной улицы в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту. На этот же период введут движение по полосам на Крестовском проспекте за пересечением с Рюхиной улицей в направлении к Южной дороге.

С 20:00 до 24:00 запретят въезд по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной, а также установят знаки «Движение направо» при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы.

Также всю пятницу будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, в Бодровом переулке, на Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до Рюхиной улицы, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и нечетной стороне улицы Савиной.

В субботу, 14 сентября, ООО «Фор Ю» проведет в Петербурге благотворительный забег «Job That Inspires». В связм с этим с 8:00 до 17:00 будет закрыто движение по улице Жака Дюкло от Лиственной улицы до дома 57П по улице Жака Дюкло. С 0:00 13 сентября до 17:00 14 сентября там же будет запрещена остановка.

15 сентября Комитет по физической культуре и спорту проведет 93-й международный легкоатлетический пробег Пушкин – Санкт-Петербург. Мероприятие посвящено памяти корреспондента газеты «Вечерний Петербург» Валентина Семенова.

Улицы будут перекрывать поэтапно по ходу движения участников пробега:

с 8:30 до 9:20 – по Привокзальной площади, Широкой улице, Октябрьскому бульвару от Широкой улицы до Конюшенной улицы, Конюшенной улице от Октябрьского бульвара до Пушкинской улицы, Пушкинской улице от Конюшенной улицы до Дворцовой улицы, Дворцовой улице от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе;

с 8:50 до 10:15 – по Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара до Пулковского шоссе;

с 9:15 до 10:55 – по двум крайним левым полосам правой проезжей части Пулковского шоссе в направлении от Петербургского шоссе к площади Победы;

с 9:35 до 11:50 – по Московскому проспекту в направлении от площади Победы до набережной Фонтанки;

с 10:00 до 11:50 – по нечетной стороне набережной Фонтанки от Московского проспекта до Невского проспекта;

с 10:15 до 12:00 – по Невскому проспекту в направлении от набережной Фонтанки к Дворцовой площади.

И в тот же день ведомство проведет еще и велогонку – Кубок Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе. В связи с этим с 10:00 до 17:00 15 сентября будет перекрыто движение транспорта по Легковой улице.