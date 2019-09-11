Из Москвы в Петербург за сто тысяч: спасет ли роскошный теплоход «Мустай Карим» речные круизы в России

Впервые за 60 лет на отечественном заводе готовится к передаче заказчику большой круизный теплоход, который свяжет порт пяти морей и Северную столицу. «Мустай Карим» - робкая надежда на возрождение умирающего жанра речных круизов. Вот только цена кусается.

фото: Роман Игнатьев

Четырехпалубный пассажирский теплоход проекта PV300 строится на заводе «Красное Сормово» с весны 2017 года для компании «ВодоходЪ». Изначально планировалось, что судно назовут «Князем Владимиром», но в феврале этого года судоходную фирму возглавил уфимец Ришат Багаутдинов, и при нем теплоход переименовали в честь башкирского поэта Мустая Карима.

11 сентября судно спустили на воду. На торжественную церемонию приехали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров и президент ОСК Алексей Рахманов.

На сегодняшний день готовность теплохода составляет более 80%. Полностью закончено строительство корпуса, каюты погружены на судно. Передать его заказчику планируется в первом квартале 2020 года.

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Генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин заявил, что сейчас основная задача состоит в прохождении ходовых испытаний до конца навигации 2019 года.

«Это уникальное судно, поскольку оно станет первым пассажирским теплоходом, построенным на отечественной верфи за последние 60 лет, –рассказал Михаил Першин. – Новый лайнер не будет уступать по уровню 4-5 звездочному отелю.

Для размещения 329 пассажиров предусмотрены 152 каюты «Стандарт», девять кают «Люкс», одна каюта «Полулюкс» и одна каюта для лиц с ограниченными возможностями. Шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 220V, холодильник, фен, телевизор – входят в их стандартное оснащение . Дизайн интерьеров разработан голландским яхтенным архитектором Guido de Groot.

На борту к услугам отдыхающих будут доступны два ресторана, бары, один из которых панорамный, конференц-зал, библиотека, большая солнечная палуба, спортивно-оздоровительный комплекс с сауной и хамамом, два пассажирских лифта, связывающие все палубы судна, интернет и спутниковое телевидение. Гостям обещают живую музыку, эксклюзивные мероприятия и закрытые посещения музеев.

Работать «Мустай Карим» будет в первую очередь на круизной линии Москва – Санкт-Петербург, с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, маршрутам Москва – Астрахань и Москва – Ростов-на-Дону, с проходом по Волго-Донскому судоходному каналу. Согласно опубликованной программе рейсов нового теплохода в первый круиз Москва — Углич – Москва судно выйдет 2 мая 2020 года. Три дня обойдутся минимум в 39 тысяч рублей с человека. А с 7 мая за восьмидневное путешествие в Петербург, через Плес и Ярославль попросят от 104 тысяч рублей с каждого в каюте.

Для сравнения восьмидневный круиз по Средиземноморью на новейшем морском лайнере Costa Smeralda, который только достраивается в Финляндии, с заходом в порты Испании, Италии и Франции, в мае-июне 2020 года можно найти за 35-50 тысяч рублей с человека. То есть как минимум вдвое дешевле.

Речной пассажирский флот исчезает

«Мустай Карим» появился, когда работающий сейчас на реках еще советский круизный флот постепенно уходит в закат. Утилизация «старых» серий речных круизных пассажирских судов (РКПС) идет полным ходом. Средний возраст эксплуатируемых в России 124 теплоходов – 45 лет. При том, что максимальный расчетный срок эксплуатации таких судов 45-50 лет, а средний возраст утилизации — 47 лет.

Как говорится в докладе старшего научного сотрудника Морского Инженерного Бюро Александра Егорова, к февралю 2019 года из 254 построенных в советское время речных круизных пассажирских судов списаны 98 – 38,6%. Из них 17 были потеряны в катастрофах.

Одновременно с этим идет масштабное сокращение пассажировместимости. Для работы с иностранцами, как с наиболее выгодным сегментом туристического бизнеса, старые суда переоборудуются для повышения уровня комфорта, что приводит к сокращению числа кают за счет увеличения их площади.

Например, теплоход «Комарно» проекта 26-37 построенный в 1959 году, в процессе модернизации превратился в «Волга Дрим» и из 117 кают у него осталось 58. А максимальное количество пассажиров снизилось втрое — до 109 человек. Но проведение таких работ целесообразно только для относительно новых и достаточно больших судов, у которых еще не выработан технический ресурс судовых машин, механизмов и систем, а таких все меньше. И если так пойдет и дальше, то к 2025 году в работе останутся примерно 83 судна, в том числе новых, а к 2030 году их будет и вовсе около полусотни.

«Предстоящее списание флота нанесет существенный ущерб «внутренним речным пассажирским перевозкам, понятие «речной отечественный круиз» может исчезнуть», – отметил Егоров.

Отсрочить этот момент на краткосрочную перспективу может модернизация существующего флота, в первую очередь, проектов, которые строились в 70-90-е годы прошлого века.

По мнению Егорова, они вполне безопасны и эффективны для увеличения уровня комфорта, а в будущем и замены машин и механизмов, что позволит им работать еще примерно 15-20 лет. При этом помимо перепланировочных работ, особо следует ставить вопрос о замене в будущем дизель-генераторов и главных дизелей, ресурс которых практически исчерпан, а заводов, производящих не контрафактные запчасти – уже нет.

Но уже на среднесрочную перспективу надо начинать строить новый флот. В постройке находятся новые пассажирские круизные суда проекта ПКС-180 (2 единицы, сдача в эксплуатацию планируется в 2020 году), PV300VD (сдача в 2020 году). Но это капля в море. Кроме того, есть и традиционные организационные сложности.

Например, «Мустай Карим» должен был стать не первым подобных теплоходом за 60 лет, а вторым. Лайнер «Петр Великий» проекта PV300VD для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу Московского речного пароходства заложили в еще августе 2016 года на «Лотосе» по заказу Московского речного пароходства. Но астраханские судостроители оказались не столь расторопными, как нижегородские коллеги, и теперь сроки сдачи судна перенесены на июль 2020 года. А цена выросла на миллиард — до 4,2 млрд.

А в Петербурге новинки пассажирского судостроения ограничиваются и вовсе «Грифоном» – «убийцей Меторов», который построил в единственном экземпляре «Средне-Невский судостроительный завод» и давно пытается продать. И планами постройки морского парома — конкурента принцессе «Анастасии» - для круизного оператора. Но пока ни оператора, ни конкретных планов нет.

Кроме того, в России нет развитой инфраструктуры для речных путешествий. Туристы из плавучей «пятизвездочной гостиницы» будут попадать на советские причалы и деревянные вокзалы. А в случае с Петербургом нет и последнего – город живет без речного вокзала с 2012 года.

Здание на проспекте Обуховской Обороны, построенное еще в 1970-е годы, в 2007-м оказалось в собственности компании JFC «бананового короля» Владимира Кехмана. Тот пообещал превратить речной вокзал в гигантский многофункциональный центр, но в 2012 году продал актив компании «Мегалит», которая снесла его, чтобы построить на этом месте жилой дом. Долгие годы туристы, которые отправляются в Кижи или Карелию, испытывают неудобства, отправляясь с причала «Уткина заводь».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Технические характеристики проекта PV300