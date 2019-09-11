Украинский парламент заявил о нелегитимности выборов в Крыму

Верховная рада Украины 11 сентября приняла заявление о нелегитимности прошедших 8 сентября выборов в Крыму, передает УНИАН, «за» проголосовали 325 депутатов. Против в полном составе проголосовала фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь".

«Наше заявление не вернет Крым, но станет четким доказательством, что, независимо от того, какая Верховная Рада, в каком созыве, в составе каких фракций, национальной идеей Украины является возвращение наших оккупированных территорий, возвращение наших граждан в состав украинской семьи», — заявил глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

8 сентября в единый день голосования состоялись выборы в Государственный совет Республики Крым. В парламент прошли партии «Единая Россия», получившая 54,7% голосов избирателей, ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,22%).

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет признавать результаты местных или региональных выборов в Крыму.