На Загородном спасатели покатали на автолестнице кричавшего о «полицейском произволе». Его крики с крыши об убитой девушке слышала вся округа

Спасательную операцию по просьбе полиции провели сотрудники МЧС в центре Петербурга вечером 11 сентября. Недовольный приковал себя на крыше наручниками, выкрикивая нелестное в адрес правоохранительных органов.

Кадры с угла Гороховой улицы и Загородного проспекта «Фонтанке» прислали читатели около семи часов вечера. На них видно молодого человека в желтой толстовке, который сперва стоял на крыше 79-го дома по Гороховой, а затем, не без помощи спасателей и автолестницы, спустился на землю.

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По словам очевидцев, вызову экстренных служб предшествовало его обращение к прохожим, молодой человек якобы кричал про произвол в отделе полиции, прохожие услышали число 28 (отдел с таким номером расположен неподалеку, на Марата, 79).

Сперва к нему, рассказывают читатели, поднялся полицейский, но уговоры спуститься не были услышаны, юноша приковал себя к перилам наручниками и продолжил монолог про убийство некой девушки, которое якобы не расследуется, и предположительное взяточничество со стороны сотрудников. Потом к нему поднялся спасатель, но также безуспешно. Снять с него оковы удалось после визита на крышу уже трех полицейских.

«На сумасшедшего не похож», – добавила очевидица Евгения. Она также уточнила, что сразу после приземления молодого человека, которому на вид не больше 30 лет, передали в руки медикам. Спускался он в компании полицейского, и, вероятно, ему еще придется объясняться.