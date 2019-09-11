Названа возможная причина отставки Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за разногласий по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По информации агентства, американский лидер считал возможным смягчение санкций, введенных в отношении Тегерана, ради встречи с иранским президентом Хасаном Рухани. В то же время Болтон был категорически против подобной меры.

Указывается, что идея была предложена во время совещания в Овальном кабинете 9 сентября, при этом Трампа поддержал министр финансов Стивен Мнучин. Вечером того же дня президент и решил уволить советника.

Bloomberg пишет, что в США идет подготовка ко встрече Трампа и Рухани в Нью-Йорке в сентябре — в кулуарах Генассамблеи ООН. При этом пока неясно, согласились бы иранцы на подобную встречу в условиях сохранения жестких санкций. Два источника также сообщили, что по одному из планов американский лидер мог бы присоединиться к переговорам Рухани и с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Реклама



10 сентября президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. В свою очередь, Болтон сообщил в Twitter, что вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра». Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Каппермен.

Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Трамп неоднократно говорил, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.