Под Новый год между Петербургом и Москвой «полетят» скоростные «Ласточки». В столицу быстрее, но все равно сидеть

Скоростная электричка «Ласточка» начнет курсировать между двумя столицами с 8 декабря. В ней можно усесться на дневной сон и получить скидку, если хочется вернуться.

О запуске электропоездов этого класса между Петербургом и Москвой 11 сентября сообщает РЖД. Билеты на «Ласточки» уже доступны, из Северной столицы она выйдет 8 декабря в 15.15 и доберется до первопрестольной за 6 часов 43 минуты. Практически одновременно, в 15.21 того же дня, электричка отправится навстречу из Москвы, но в пути она на 16 минут дольше. На обоих направлениях подсесть в электричку можно на станциях Обухово, Колпино, Тосно, Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Бологое, Вышний Волочек, Тверь, Колпино, Крюково и платформа НАТИ.

Пассажирам РЖД предлагает посидеть в вагонах трех классов – базовый, эконом и бизнес. Цены на них 1677, 1864 и 4011 рублей соответственно, вне зависимости от направления. Отметим, самые дешевые билеты на «Сапсаны» и «Невский экспресс», которые в пути около 4 часов, стоят немногим больше двух тысяч рублей.

При этом РЖД предлагает скидки молодежи до 21 года и пенсионерам старше 60 лет – по 30%. Покупка билета сразу в оба направления обойдется дешевле всем, но только в обратную сторону, на 20%.