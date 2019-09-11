Росгранстрой, пограничники, таможенники и РЖД определились с деталями тестового заезда электрички Петербург - Иматра

Ещё один шаг к реализации идеи запуска электрички Петербург — Иматра будет сделан через 2,5 недели. Судьба проекта решится 28 сентября.

В среду, 10 сентября, участники заседания Координационного совета железнодорожного пункта пропуска «Светогорск» обсудили технические и организационные детали однократного тестового заезда «Ласточки» от Петербурга до Иматры. Об этом «Фонтанке» рассказал заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой (занимается обустройством пунктов пропуска) Дмитрий Ваньчков.

«28 сентября в процессе тестовой поездки представители государственных контрольных органов, железной дороги и других заинтересованных органов российской и финской сторон определят проблемные вопросы инфраструктуры по пути следования электропоезда для возможности в дальнейшем запуска движения поездов на постоянной основе», – уточнил Ваньчков.

По его словам, «Ласточка» отправится из Петербурга, в Выборге примет представителей ведомств, остановится на контроль в Светогорске и прибудет в Иматру, где назначено совещание с финнами. В составе из пяти вагонов в Суоми поедут 60 пассажиров, сотрудники различных ведомств из России и Финляндии, и представители РЖД, которые и занимаются организацией тестового заезда. По данным «Фонтанки», среди них будет директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Однако в ОЖД детали по-прежнему не комментируют.

Реклама



«В настоящее время речь идет только о тестовом запуске электрички с целью определения готовности (неготовности) инфраструктуры для движения поездов на постоянной основе: определения объемов работ по реконструкции пункта пропуска, в связи с тем, что железнодорожный пункт пропуска обустроен только с учетом грузовой составляющей. После определения всех необходимых параметров, подготовки технико-экономического обоснования необходимости и целесообразности проведения работ по реконструкции станции и пункта пропуска будет принято решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения работ, а также определен источник финансирования. Только после этого возможно понимание сроков запуска регулярного маршрута подвижного состава между станциями Санкт-Петербург, Светогорск и Иматра. Речи о стоимости и регулярности пока не идет», – пояснил Ваньчков.

Ранее сообщалось, что проект, о котором говорят уже 20 лет, вроде бы сдвинулся с мёртвой точки. Весной 2019 года были представлены результаты проведённого по заказу финнов исследования о перспективах проекта. Для запуска электрички необходимо, как минимум, электрифицировать участок от Каменногорска до границы, реконструировать пункт пропуска «Светогорск» для приёма пассажиров. По примерным оценкам, на это понадобится не меньше 3,3 млрд рублей. Финны, со своей стороны, готовы будут к запуску уже к 2023 году. Подробнее.