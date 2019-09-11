Росгранстрой, пограничники, таможенники и РЖД определились с деталями тестового заезда электрички Петербург - Иматра
Ещё один шаг к реализации идеи запуска электрички Петербург — Иматра будет сделан через 2,5 недели. Судьба проекта решится 28 сентября.
В среду, 10 сентября, участники заседания Координационного совета железнодорожного пункта пропуска «Светогорск» обсудили технические и организационные детали однократного тестового заезда «Ласточки» от Петербурга до Иматры. Об этом «Фонтанке» рассказал заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой (занимается обустройством пунктов пропуска) Дмитрий Ваньчков.
«28 сентября в процессе тестовой поездки представители государственных контрольных органов, железной дороги и других заинтересованных органов российской и финской сторон определят проблемные вопросы инфраструктуры по пути следования электропоезда для возможности в дальнейшем запуска движения поездов на постоянной основе», – уточнил Ваньчков.
По его словам, «Ласточка» отправится из Петербурга, в Выборге примет представителей ведомств, остановится на контроль в Светогорске и прибудет в Иматру, где назначено совещание с финнами. В составе из пяти вагонов в Суоми поедут 60 пассажиров, сотрудники различных ведомств из России и Финляндии, и представители РЖД, которые и занимаются организацией тестового заезда. По данным «Фонтанки», среди них будет директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Однако в ОЖД детали по-прежнему не комментируют.
«В настоящее время речь идет только о тестовом запуске электрички с целью определения готовности (неготовности) инфраструктуры для движения поездов на постоянной основе: определения объемов работ по реконструкции пункта пропуска, в связи с тем, что железнодорожный пункт пропуска обустроен только с учетом грузовой составляющей. После определения всех необходимых параметров, подготовки технико-экономического обоснования необходимости и целесообразности проведения работ по реконструкции станции и пункта пропуска будет принято решение о целесообразности (нецелесообразности) проведения работ, а также определен источник финансирования. Только после этого возможно понимание сроков запуска регулярного маршрута подвижного состава между станциями Санкт-Петербург, Светогорск и Иматра. Речи о стоимости и регулярности пока не идет», – пояснил Ваньчков.
Ранее сообщалось, что проект, о котором говорят уже 20 лет, вроде бы сдвинулся с мёртвой точки. Весной 2019 года были представлены результаты проведённого по заказу финнов исследования о перспективах проекта. Для запуска электрички необходимо, как минимум, электрифицировать участок от Каменногорска до границы, реконструировать пункт пропуска «Светогорск» для приёма пассажиров. По примерным оценкам, на это понадобится не меньше 3,3 млрд рублей. Финны, со своей стороны, готовы будут к запуску уже к 2023 году. Подробнее.
«Запуск пассажирского железнодорожного сообщения может значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска и послужить альтернативой пересечения государственной границы. Тестовый запуск «Ласточки» – это первый шаг на этом пути», – уверен Ваньчков.
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Справка:
Пассажирское железнодорожное сообщение из Петербурга в Иматру через Выборг и Каменногорск было запущено ещё в начале 1890-х годов. Русские любили отдыхать в Финляндии и ездили туда на лето на свои дачи. В 1972 году ЖДПП «Светогорск» был открыт как двусторонний для обслуживания потребностей целлюлозно-бумажного комбината Enso. В 1997 году Россия и Финляндия обменялись нотами о необходимости международного пункта пропуска для железнодорожного и автомобильного транспорта. В 2002 году открылся международный автомобильный пункт пропуска «Светогорск», но железнодорожный такого статуса не получил из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В 2010 — 2011 годах государства вновь обменялись нотами по поводу ЖДПП, но подготовка проекта заглохла. Договор о железнодорожном сообщении, который позволяет осуществлять через Светогорск - Иматру импортные, экспортные и пассажирские перевозки, был заключен между Финляндией и Россией в 2016 году. Однако для этого необходима пограничная инфраструктура и придание пункту пропуска статуса международного. В 2018 году регион Южной Карелии запустил разработку плана действий для развития ЖДПП.
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