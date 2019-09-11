Требуйте пересчета голосов после отстоя результатов. Как оппозиция теряет мандаты в муниципалитетах Петербурга

Партийцы «Единой России» после волеизъявления в Петербурге превратились в потерпевших. Некогда фавориты, они идут теперь оппозиционной тропой. В отличие от предшественников, их в избиркомах слышат.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Единороссы, которым южный акцент, электоральный триатлон и магия поствыборной ночи не помогли стать муниципальными депутатами, прибегли к последнему средству. Они потребовали пересчета голосов, причем даже на тех участках, где данные уже зафиксированы государственной автоматизированной системой «Выборы». Метод показывает себя эффективным. Если потеребить одни и те же бумажки три-четыре раза, можно обнаружить, что лузеры как раз яблочники и справедливороссы, а «Единая Россия» вовсе не утратила ген победителя.

Вымотанные члены избиркомов муниципалитета № 21 в Калининском районе (того самого, где бились за Муринский парк) ночь на 11 сентября провели, пересчитывая голоса. «Я есть хочу», – вздыхает, медленно перекладывая бюллетени из стопки в стопку, одна из сотрудниц комиссии. «Потерпишь», – обреченно отвечает ей другая. Пересчитать голоса на трех избирательных участках попросил кандидат от «Единой России» Александр Качкин, и комиссия пошла ему навстречу.

Пересчет голосов в муниципалитете №21 в ночь с 10 на 11 сентября Марианна Бакан

По итогам первого подсчета в ночь после выборов в муниципалитете № 21 девять мандатов из двадцати взяли кандидаты от «Справедливой России», в том числе воительница за Муринский парк Марианна Бакан. Она сказала «Фонтанке», что никого из справедливороссов комиссия о пересчете во вторник не предупредила – узнала о нем случайно. «Я приехала и увидела, что из мешков с бюллетенями достали пачку совершенно ровных, ничуть не мятых бланков с перегибом в одном и том же месте (при подсчете голосов в ночь после выборов бюллетени часто мнутся, да и избиратели, бывает, складывают бланки пополам, прежде чем опустить в урну. – Прим. ред.)», – говорит Бакан. На видео, которые сняла активистка, члены комиссии удивляются: сразу шесть бюллетеней подряд идут с проставленными шестью галочками вместо пяти. «Ба! Они что, стопкой, что ли, все пойдут?» – недоумевает сотрудница избиркома. Марианна Бакан полагает, что произошел подлог бюллетеней. Теперь по сведениям, которые внесены в ГАС «Выборы», активистка спустилась на непроходное место.

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Ситуация в этом муниципалитете – не единичная. По предварительным данным, даже после переписывания протоколов в ночь голосования оппозиция взяла около трехсот мандатов в муниципальных советах Петербурга. Всего депутатских мест в этом сегменте полторы тысячи. Эти данные уже зафиксированы в системе ГАС «Выборы» – а туда, как подробно рассказывала «Фонтанка», информацию заносили с существенными искажениями. Но и эти результаты проигравшие кандидаты от «Единой России», а вслед за ними и избиркомы подвергают сомнениям.

Настоящее выборное волшебство, как правило, разворачивается на одном-двух крупных участках в округе, когда уже понятно, сколько и кому не хватает. Это чревато тем, что иногда приходится устраивать настоящее надругательство над статистикой и арифметикой. В МО «Шувалово-Озерки» такая аномалия возникла на УИК № 256. Вернее, поначалу дело шло более или менее нормально: все посчитали, составили итоговый протокол. Как рассказал «Фонтанке» избравшийся в итоге «яблочник» Николай Громов, после этого документы увезли в ИКМО, попасть в которое он не смог, несмотря на статус члена комиссии с правом совещательного голоса. Бюллетени отлежались ночь, а вскоре комиссии сообщили, что написана жалоба на действия УИК, хотя до сих пор претензий никто не предъявлял, да и протокол все подписали. Делать нечего, в 18.00 9 сентября пришли на пересчет. Выяснилось, что за ночь в ИКМО несколько набухли результаты справедливороссов Щукина и Магера, да и самого Громова кстати (на 80 голосов). «Зачем это было сделано, не знаю, – говорит он «Фонтанке». – Может, чтобы не только провластным давать. Но для меня это вообще никакой роли не играло, я и так выигрывал с первого места с запасом по сумме всех участков».

А вот для кого это оказалась поистине ночь чудес, так это кандидат от «Единой России» Ильяс Галяутдинов: если в первом протоколе у него 184 голоса, то после пересчета — 507. Галяутдинов, видимо, провел здесь олимпиаду, иначе непонятно, почему на конкретном участке за него полтысячи человек, а на соседних — порядка 70. За общее дело пришлось пострадать и единороссам Андрееву (он все равно избирался с запасом), Жебель, Краснощекову, Лагойко (заведомо не избирались). Но критично изменился результат у самовыдвиженца Александра Немеровского (он шел при поддержке штаба Алексея Навального): со 123 до 10. В итоге в ГАС «Выборы» внесли сводные результаты, согласно которым Немеровский не проходит в совет. При этом если вернуть ему 113 голосов, а у того же Щукина забрать полученное при пересчете — Немеровский в совет проходит. Ирония судьбы заключается в том, что безумной популярности, которую Ильяс Галяутдинов снискал буквально за одну ночь, ему все равно не хватило для мандата.

В муниципалитете «Лисий Нос» (Приморский район) всего два избирательных участка, но там эпопея с пересчетом превратилась в настоящее шоу. По предварительным результатам, семь из десяти мандатов получали новые кандидаты, на команду Вадима Грудникова, главы МО предыдущего созыва и героя публикаций «Фонтанки», приходилось всего три кресла.

Кандидаты, наблюдатели и местные жители забили тревогу уже 10 сентября, когда стало понятно, что пауза перед внесением данных в систему ГАС «Выборы» затягивается до неприличия. Днем ИКМО объявило пересчет результатов по участку № 1830. Как рассказала одна из членов соседнего УИКа, это было сделано по жалобе Грудникова, несмотря на то что ночью на участке 1729 считались дважды, а на соседнем — трижды, и во всех случаях выявлялись только единичные ошибки, которые не меняли общего расклада сил.

Во время пересчета у дверей ИКМО собралось более 30 местных жителей, которые пытались проконтролировать процесс. Судя по разговорам, Грудникову грозило смещение с должности, так как глава МО выбирается большинством депутатских голосов. По итогам пересчета ситуация поменялась кардинально.

Гендиректору управляющей компании, а заодно и сотруднику районного ЖКС № 1 Екатерине Хмелевой набежали 26 голосов (со 155 до 181), а у депутата предыдущего созыва, пенсионерки Ольги Смирновой результат прирос 24 голосами — до 180 избирателей. Стоит ли говорить, что обе, кстати, члены партии «Единая Россия», по итогам переместились на проходные места в совет. А расстановка сил сместилась до патовой — пять на пять. Эта взявшаяся из воздуха неопределенность пришлась не по нутру местным жителям — на вечер 11 сентября там намечен народный сход.

Иногда пересчет является фактически вычитанием. Кандидат от «Яблока» по МО «Озеро Долгое» Вячеслав Тутушкин рассказал «Фонтанке», что он и его товарищи написали несколько жалоб на процедуру подсчета голосов в трех участках. Это впечатления не произвело; зато прямо в пятку ранило муниципальную избирательную комиссию обращение самой незащищенной группы кандидатов — а именно единоросса Евгения Тарунтаева. Жалобу рассмотрели во вторник вечером, видео опубликовано.

По итогам члены ИКМО голосуют за то, чтобы отменить выборы на одном из участков – № 1842, хотя члены от «Яблока» и СР против. Именно на этом участке, кстати, дежурил сам Тутушкин и, по его словам, предотвратил попытку сфальсифицировать результаты «надомки». Его товарищи, судя по видео с голосованием, заранее догадываются о результате и прямо говорят, что участок обнуляют, чтобы не пустить в совет Тутушкина. Сейчас в ГАС по округу результаты внесены, 1842 там действительно нет. В пятерке — единороссы Байдалаков, Юплов, Трегубов, Поздняков и, по невероятному стечению обстоятельств, Тарунтаев. Тутушкину для того, чтобы его опередить, не хватает 21 голоса. На отмененном 1842-м у Тутушкина преимущество перед Тарунтаевым, согласно протоколу, превышает 40 голосов. То есть лучше участка, чтобы вычеркнуть, интересантам и не придумать.

В другом округе того же муниципального образования, как сообщают кандидаты, происходили пересчеты 9 сентября — на участках 1814 и 1821. Сравнение изначальных протоколов и данных ГАС «Выборы» показывают, что у лидера — единоросса Аникина — на двух участках результат вырос на 160 голосов. С Захаренкова из «Справедливой России», напротив, аккуратно сняли по 60 в каждом случае, еще 50 теряет самовыдвиженец Рощина. В итоге в совет прошли только единороссы; Захаренков на 6-м месте, и потерянных 120 ему хватило бы, чтобы избраться.

В муниципалитете «Остров Декабристов» в среду идет пересчет результатов по участкам № 170, 171, 172. Вечером по расписанию — пересчет в соседних комиссиях №173, 175, 177, 179. Судя по тому, что онлайн сообщают наблюдатели, показатели Ольги Погосян («Единая Россия») заметно растут.

На всех участках в этом муниципалитете голоса считали не люди, а машины – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Это автоматизированные урны для голосования, куда, например, вбросить сразу пачку бюллетеней невозможно. Однако способ «подкорректировать» результаты волеизъявления граждан есть и здесь. Например, если по недосмотру ответственных в бюллетени, а точнее, в «окошко», где надо ставить галочку за кандидата, закралась лишняя точка. Ее система могла воспринять как галочку напротив определенной фамилии.

Часть бюллетеней почти на все участки «Острова Декабристов» приехала с таким едва заметным типографским браком, рассказывают очевидцы. Точку обнаружили в «окошке» напротив фамилии депутата прошлого созыва, директрисы школы № 18 и члена «Единой России» Натальи Ивановой.

К слову, на участке № 178 пересчета потребовали сразу после того, как в ночь выборов из КОИБа вылезла распечатка с результатами. По итогам перепроверки вручную Иванова потеряла более полусотни голосов (с 215 до 158), а кандидат от «Яблока» Александра Лобовикова улучшила результат со 117 до 135 голосов. Прибавилось на 10 – 20 избирателей и у других кандидатов из списка.

Наблюдатели и кандидаты продолжают сообщать о том, что пересчет голосов планируется и в других муниципалитетах – преимущественно там, где победу одержала оппозиция. Например, во «Владимирском округе», где кандидаты от «Яблока» взяли одиннадцать мандатов из двадцати. Усомнился в этом результате выдвинутый «Единой Россией» кандидат Игорь Карцев: он попросил пересчитать бюллетени на участке № 2206. Хотя еще вчера проигравшие депутаты прошлого созыва от «Единой России» демонстрировали упаднические настроения: мешками и коробками выносили из здания муниципалитета какие-то документы и уезжали. Лидер фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Борис Вишневский заявил, что руководство «Единой России» предлагает сделку: от глобального пересчета результатов избирком откажется, если выигравшие оппозиционеры согласятся выбрать главой муниципалитета депутата от партии власти. Телефон лидера фракции «Единой России» в парламенте Александра Тетердинко был недоступен.

Николай Кудин,

Мария Карпенко,

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»