Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании. Глава правительства также подтвердил, что парламентские выборы пройдут 21 октября.

"Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", – заявил он в ходе обращения к нации.

Борьба развернется за 338 кресел в Палате общин – нижней палате канадского парламента. В выборах участвуют правящая Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия, "Квебекский блок" и Народная партия Канады.

Согласно канадским законам, предвыборная кампания должна начаться не позднее чем за 36 дней до даты выборов. О времени начала предвыборной кампании объявляет премьер-министр страны.