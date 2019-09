Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в среду почтили минутой молчания жертв теракта 11 сентября в Белом доме, после чего отправились в Пентагон, в западное крыло которого в тот день врезался самолет.

Сначала Трамп и первая леди США вышли к сотням людей, собравшихся на Южной лужайке Белого дома. В 8.47 по местному времени (15.47 мск) прозвучали три удара колокола. После минуты молчания в 8.49 чета Трамп покинула лужайку, сообщает Белый дом. Затем они отправился в Пентагон, где Трамп выступил с речью, посвященной жертвам трагедии.

President @realDonaldTrump at the Pentagon: "The First Lady and I are united with you in grief . . . We cannot erase the pain or reverse the evil of that dark and wretched day, but we offer you all that we have." pic.twitter.com/uoKah1HKdW