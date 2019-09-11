Смольный обнародовал график встреч в районных администрациях, где обсудят грядущую транспортную реформу

Городской комитет по транспорту обнародовал график проведения встреч по обсуждению новой системы работы автобусов в Петербурге. Информация появилась на сайте комитета 11 сентября.

Первая встреча состоится уже завтра в 17:00. Чиновники транспортного блока приедут в Центральный район, в дом № 176 по Невскому проспекту. Заключительное обсуждение пройдет в Пушкинском районе 27 сентября. Ранее председатель комитета по транспорту Александр Головин заявил о том, что обсуждения в районах – это последний шаг властей до утверждения будущих изменений.

Напомним, что в 2020 году Петербург ждет реформа общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов фактически перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Городские власти обещают, что с точки зрения маршрутной сети мало что изменится. Главное изменение – форма отношений с коммерческими перевозчиками. Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку 62 направлений. При этом будет использоваться только новая техника.