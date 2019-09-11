Происшествия
СМИ: Участвовавший в обмене между Россией и Украиной Владимир Цемах из свидетеля стал подозреваемым в деле сбитого «Боинга-777»
Считавшийся ключевым свидетелем по делу разбившегося в июле 2014 года под Донецком лайнера Malaysia Airlines экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах был переквалифицирован в подозреваемые.
«Международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых», – сообщает 11 сентября DW со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири.
Пири была в группе депутатов, которые препятствовали выдаче Цемаха Москве в рамках состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Она просила украинского президента Владимира Зеленского не допустить его передачи России. Решение Киева отдать свидетеля стало «болезненным» для Нидерландов.
«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И, отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», – отметила Пири.
Справка:
Владимир Цемах был арестован в начале июля 2019 года. Он командовал ПВО рядом с городом Снежное, где упал лайнер(сбитый, как считают голландцы, ракетой из комплекса ПВО "Бук"), однако эту должность Цемах получил через три месяца после катастрофы. Цемах обвиняется по статье УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее группа евродепутатов попросила президента Украины Владимира Зеленского не выдавать Цемаха России. Голландская прокуратура также обратилась к Украине с просьбой не включать экс-командира в обменные списки и просит о возможности допросить его.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В июне Международная следственная группа назвала имена подозреваемых в крушении самолёта трёх россиян и одного гражданина Украины. Владимира Цемаха среди них не было.