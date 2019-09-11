СМИ: Участвовавший в обмене между Россией и Украиной Владимир Цемах из свидетеля стал подозреваемым в деле сбитого «Боинга-777»

Считавшийся ключевым свидетелем по делу разбившегося в июле 2014 года под Донецком лайнера Malaysia Airlines экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах был переквалифицирован в подозреваемые.

«Международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых», – сообщает 11 сентября DW со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Пири была в группе депутатов, которые препятствовали выдаче Цемаха Москве в рамках состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Она просила украинского президента Владимира Зеленского не допустить его передачи России. Решение Киева отдать свидетеля стало «болезненным» для Нидерландов.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И, отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», – отметила Пири.