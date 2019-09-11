Пророчество сбывается. В Петербурге пошли вверх цены на жилье, быстрее дорожает самое дешевое

По итогам августа новостройки эконом-класса подорожали в среднем на 1,1%. Теперь самые дешевые метры стоят в среднем 94,7 тыс. рублей, сообщили «Фонтанке» 11 сентября в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». В ГК «Полис Групп» оценивают рост цен в новостройках города в 1,6% после вступления в силу поправок к закону о дольщиках.

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в августе на территории Петербурга средняя цена квадратного метра в целом по масс-маркету выросла на 0,3% (до 110 тыс. рублей).

– Активную конкуренцию строящимся объектам составляет «новая вторичка», то есть дома, которые были введены в эксплуатацию 2-3 года назад», – отметила директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. По ее словам, в перспективе ближайших 2-3 лет стоимость жилья на первичном рынке вырастет в среднем на 15-20%. Всему виной дорогие банковские ресурсы, к которым вынуждены прибегать девелоперы, и рост себестоимости строительства.

Отметим, что ряд экспертов и участников рынка предсказывали повышение цен на жилье после перехода на новую систему и отказ от привлечения денег дольщиков на этапе строительства.

– Переход на эскроу-счета пока не оказал значительного влияния на изменение цены на первичном рынке Петербурга и пригородов. Темпы роста умеренные, сопоставимы с изменением цены в начале, и в середине года. Основной сдерживающий фактор – покупательная способность населения: цены, особенно в комфорт и высоком комфорт-классе уже достигли высоких значений, – говорит руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. – Мы прогнозируем изменение цены к концу года на уровне инфляции, в пределах 5-10% для разных классов жилья.

По данным "Петербургской недвижимости", в комфорт-классе цена осталась на прежнем уровне (рост всего 0,1%) – 117,9 тыс. руб. за счет того, что здесь цены по рынку уже достигли достаточно высокой отметки. В то время как стоимость метра в эконом-классе гораздо ниже и имеет больший потенциал для роста. Бизнес-класс в августе подорожал на 0,7% до 177 тыс. руб./кв. м, цены на элитное жилье практические не изменились – 340,8 тыс. руб./кв. м. В пригородной зоне в августе в классе масс-маркет зафиксирован рост средней цены на 0,4% до 73,5 тыс. руб./кв. м (рост с начала года +4,9%).

Как отмечает Ольга Трошева, темпы вывода новых объектов в классе масс-маркет в Петербурге и пригородах значительно снизились в июне (137,81 тыс. кв. м по агломерации) и июле (127,95 тыс. кв. м) в силу того, что рынок приспосабливался к новым правилам. Однако переходный период длился недолго, и уже в августе заметили тренд на повышение объема нового предложения – 323,7 тыс. кв. м по агломерации. В июле в связи с переходом на эскроу-счета некоторые застройщики приостанавливали продажи в ряде своих объектов. Однако большинство строительных компаний сумели удержать баланс спроса и предложения на рынке. А августе эксперты отметили значительный прирост объема спроса по сравнению с июлем: в пределах 15-20% у разных застройщиков.