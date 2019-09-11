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Власть
11.09.2019 18:31
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«Недоброжелатели нашей страны пытаются отыграть свои карты». Что делали чеченцы на петербургских выборах

В единый день голосования на многих петербургских участках удивленные избиратели увидели группы молодых людей с южной внешностью, которые выполняли просьбы председателей УИК и следили за порядком так, как в избиркомах этот порядок понимали. В разговорах выяснялось, что это чеченцы. Очевидцы рассказывают об этом с напряжением, в землячестве утверждают, что ребята хотели сделать доброе дело, защитить наши выборы.

«Недоброжелатели нашей страны пытаются отыграть свои карты». Что делали чеченцы на петербургских выборах

МО "Екатерингофский", фото: читатель "Фонтанки" Ярослав

Молодые чеченцы во многих УИКах 8 сентября следили за поведением наблюдателей, в некоторых делали замечания, не разрешали вести видеосъемку и выполняли другие указания председателей избирательных комиссий. Наблюдатели и кандидаты в муниципалы рассказали «Фонтанке», что это явление было массовым. «Дружинники» не объясняли, на каких основаниях находятся на участках и кто наделил их полномочиями. Ведь никаких «чеченских волонтеров»  в законе не предусмотрено, только наблюдатели и члены комиссий. 

Как рассказал «Фонтанке» руководитель представительства главы Чечни в СЗФО Ислам Хизриев, это была его личная просьба к землякам — чтобы показать, что петербургские чеченцы готовы помогать родному городу. 

Ислам Хизриев//из личного архива
Ислам Хизриев//из личного архива

 - «Фонтанке» сообщают, что на многих участках видели молодых людей — чеченцев, которые говорили по-русски и по-чеченски. Что они делали на избирательных участках?

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– Перед выборами я провел встречу нашего землячества. На ней собрались уважаемые люди: доктора, профессора, все те, кто живет в этом городе по 30 – 40 лет и принимает в жизни Петербурга активное участие. И я призвал, чтобы все наши молодые люди приняли активное участие в выборах, пришли на избирательные участки. Мы сделали это, чтобы развеять весь тот негатив, который накапливался годами по отношению к нашему многострадальному народу. Мы хотим не только словом, но и делом показывать, что мы готовы интегрироваться в жизнь города. И я призвал, чтобы они везде, во всех районах, в рамках правового поля постарались какую-то пользу на выборах принести. Недоброжелатели нашей страны пытаются на выборах отыграть свои карты. И я попросил молодых людей, чтобы они в районах, в которых живут, шли на избирательные участки, представлялись там, и если нужна какая-либо помощь, оказывали ее. Особенно в близлежащих дворах. Это проявление нашей гражданской позиции.

- Фактически они как добровольные дружинники охраняли порядок на выборах?

– Да.

- И на самих избирательных участках тоже?

– И на самих участках, там, где их просили о помощи.

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- А кто мог их попросить о такой помощи?

– Члены избирательной комиссии. Я просил, чтобы они приходили на участки и представлялись председателю комиссии как граждане Санкт-Петербурга, не Чеченской Республики. Потому что у нас, если чеченец, тут же какой-то негатив начинается. Чтобы люди посмотрели на их красивое поведение и добрые слова и поняли, кто такой чеченец на самом деле.

- Это были только местные ребята, не из Грозного?

– Нет, конечно, только те, кто живет в Петербурге. Они всю жизнь учились и работали в нашем городе. Мы все россияне, потому что мы проживаем в России. Вся работа, проводимая нами, — благодаря главе Чеченской Республики. Политика, проводимая им, помогает нам создавать позитивный имидж чеченского народа во всем мире. И я не слышал, чтобы в городе представители других национальностей так проявляли свою позицию, готовность помочь. Нам надоело то, что, куда бы ни пошел, как только скажешь «чеченец» – тут же негатив. Наши ребята этого не заслужили. Даже хорошую инициативу воспринимают в каком-то неправильном русле.

- Как было оформлено присутствие членов землячества на участках? Закон довольно строго регламентирует, кто имеет право находиться на избирательном участке: это наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса и так далее.

– Будь то на участках, и где бы то ни было, за рамки противоправных действий никто из наших молодых людей не заходил. Никто на участках не представлялся членом комиссии или наблюдателем. Все строилось на инициативе — они обходили дворы, смотрели за порядком. И я горжусь, что молодежь меня послушалась и проявила гражданскую позицию.

«Недоброжелатели нашей страны пытаются отыграть свои карты». Что делали чеченцы на петербургских выборах

- О какой помощи члены избирательных комиссий могли просить представителей землячества?

– Я еще не встречался с ребятами, которые помогали на выборах, не спрашивал их. Я хочу такую встречу провести, поблагодарить всех, кто помог.

- А когда будет такое общее собрание? 

– Я пока не могу сказать.

- Очевидцы рассказывают, что чеченцы на участках говорили, что они – «молодые кадыровцы»… 

– Я более чем сомневаюсь, что кто-то мог такое сказать на участке. Это провокация. И провокация отнюдь не патриотов нашей страны.

- Поступали ли отзывы от властей города, кто-то, может быть, благодарил вас?

– Мы это сделали не для того, чтобы нас благодарили, не для показухи, а для доброго дела.

- Сколько молодых людей в этой работе принимали участие?

– Призыв был работать во всех районах. Я попросил, чтобы вся наша молодежь вышла на выборы, но точных цифр нет.

- Были ли зафиксированы вашими добровольцами какие-либо нарушения порядка на выборах?

– По моим сведениям, нет.

- Часто ли члены землячества оказывают городу такого рода помощь в роли добровольных дружинников и будет ли расширяться эта работа?

– Мы и дальше готовы проявлять инициативу на благо нашего города и нашей страны. Мы патриоты России не на словах, а на деле.

P. S. На избирательном участке в день выборов при подсчете голосов, согласно Закону "Об основных гарантиях избирательных прав", могут присутствовать члены комиссии (с правом решающего или совещательного голоса), кандидаты и их уполномоченные представители, журналисты и наблюдатели. При этом делегировать наблюдателей (как и членов с правом совещательного голоса) могут только зарегистрированные кандидаты.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

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