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Финансы
11.09.2019 17:28
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Росстат увидел продолжение недельной дефляции

 

Потребительские цены в России за неделю с 3 по 9 сентября 2019 года снизились на 0,1%, сообщается в материалах Росстата от 11 сентября.

«За период с 3 по 9 сентября 2019 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 99,9%, с начала года – 102,3%», — пишет служба.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,6%, масло подсолнечное —на 0,2%. Плодоовощная продукция подешевела на 2,7%. Репчатый лук стал дешевле на 5,6%, морковь и картофель – на 5,4%, а помидоры – на 3,7%. При этом огурцы подорожали на 3,4%.

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Также на 0,4% подорожало пастеризованное молоко, куриные яйца и гречневая крупа. Говядина, сливочное масло, рис, макаронные изделия, вермишель и карамель выросли в цене на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо за отчетный период не изменились, считают статистики.

Росстат фиксирует дефляцию в 0,1% уже вторую неделю подряд. За неделю с 27 августа по 2 сентября 2019 года потребительские цены также снизились на 0,1%.

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