Человека бьют, полиция отворачивается: видеозапись сценки с выборов в Петербурге

Дежурившая на выборах в Петербурге сотрудница полиции отказалась реагировать на избиение человека на территории участковой избирательной комиссии. Пострадавший обратился к ней за помощью и увидел затылок.

О конфликте на территории УИК-1619 стало известно в день выборов, но минутная запись с опосредованным участием девушки-следователя получила распространение 11 сентября. Из ролика следует, что член комиссии с правом совещательного голоса Василий Дьяченко получил сильный удар в живот от неизвестного мужчины, согнулся в три погибели и, придя в себя, подошел к дежурившему в УИК сотруднику внутренних дел. Им оказалась девушка-следователь с погонами старшего лейтенанта.

Дьяченко объяснил, что произошло, и попросил помощи. Представительница полиции молча отвернулась к окошку.

Личность напавшего пока не установлена. В УИК его представляли как члена с правом совещательного голоса, сообщил «Фонтанке» Василий Дьяченко. «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ГУ МВД Петербурга и области с просьбой прокомментировать действия полицейского.