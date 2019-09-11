Происшествия
Человека бьют, полиция отворачивается: видеозапись сценки с выборов в Петербурге
Дежурившая на выборах в Петербурге сотрудница полиции отказалась реагировать на избиение человека на территории участковой избирательной комиссии. Пострадавший обратился к ней за помощью и увидел затылок.
О конфликте на территории УИК-1619 стало известно в день выборов, но минутная запись с опосредованным участием девушки-следователя получила распространение 11 сентября. Из ролика следует, что член комиссии с правом совещательного голоса Василий Дьяченко получил сильный удар в живот от неизвестного мужчины, согнулся в три погибели и, придя в себя, подошел к дежурившему в УИК сотруднику внутренних дел. Им оказалась девушка-следователь с погонами старшего лейтенанта.
Дьяченко объяснил, что произошло, и попросил помощи. Представительница полиции молча отвернулась к окошку.
Личность напавшего пока не установлена. В УИК его представляли как члена с правом совещательного голоса, сообщил «Фонтанке» Василий Дьяченко. «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ГУ МВД Петербурга и области с просьбой прокомментировать действия полицейского.
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Справка:
Избирательная комиссия №1619 расположена в муниципалитете "Введенский" в Петроградском районе - на территории, подконтрольной спикеру заксобрания и лидеру петербургской "Единой России" Вячеславу Макарову. Большинство членов этой комиссии - люди, тесно связанные с нынешним руководством муниципалитета и администрацией Петроградского района. Председатель участка Ирина Яниковская, хоть и делегирована в комиссию Партией роста, работает главным бухгалтером местного совета. Ее заместитель Константин Иванов, которому представлять свои интересы в избиркоме доверила партия "Зеленые", трудится в муниципальном отделе благоустройства. Направленный партией ЛДПР член комиссии Сансызбай Яхин возглавляет районную ЖКС. Членов с правом совещательного голоса на участки имеют право делегировать зарегистрированные кандидаты. В округе, о котором идёт речь, таких немного: десять представителей «Единой России», двое самовыдвиженцев и двое коммунистов.