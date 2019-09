В Японии собиравшаяся на МКС ракета загорелась при подготовке к пуску

Ракета H-IIB, которая должна была вывести космический корабль HTV 8 к Международной космической станции (МКС), загорелась прямо на стартовой площадке космодрома Танэгасима в Японии.

«Запуск, который должен был состояться в 6:33 утра, был официально отменен около 4:34 утра из-за пожара на мобильной пусковой установке, на которой находилась ракета Mitsubishi Heavy Industries H-IIB, уже готовая к запуску <...> Пока что все, что известно о возгорании, – это то, что оно началось в небольшом отверстии на платформе», – сообщает 11 сентября издание Techcrunch со ссылкой на директора по запуску Mitsubishi Heavy Industries Ацутоши Тамура.

По его словам, огонь удалось оперативно потушить, однако запуск пришлось перенести на 17 сентября. Космический корабль не получил повреждений.

