На Киевском шоссе снова «встречка» и три машины. Среди пострадавших - подросток

Вторая авария с выездом на «встречку» за несколько дней произошла на Киевском шоссе в Лужском районе Ленобласти. В этот раз обошлось без жертв.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 11 сентября около 14:20 на 105-м километре федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков 63-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком DAF под управлением 54-летнего мужчины. После этого грузовой автомобиль въехал в попутный Renault Duster, за рулем которого был 74-летний мужчина.

ДТП произошло неподалеку от Мшинской. От удара грузовик съехал в кювет, а «Дастер» развернуло поперек дороги. Кроссоверу вмяло переднюю часть. Для устранения последствий на трассе на некоторое время вводили реверсивное движение.

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В результате аварии, по данным ГИБДД, пострадали водитель «Митсубиши» и его 49-летняя пассажирка. У обоих травмы средней степени тяжести. Также легкие травмы получил 14-летний ребенок.

Всего двумя днями ранее на той же трассе, примерно в десяти километрах от места сегодняшней аварии, произошло похожее ДТП. Водитель микроавтобуса Ford Transit пошел на обгон и столкнулся с Hyundai Starex, а тот в результате «встретился» с Ford Torneo. В итоге во втором «Форде» погибли два человека, а в «Хёндэ» – пострадали.

На этом участке трассы всего две полосы, а движение очень интенсивное. Автомобилисты отмечают, что аварии там происходят регулярно.