Наперекор «Зениту». В РФС вернули проведение матчей Кубка России на 25 сентября

Вопреки ранее появившейся информации о переносе матча 1/16 финала Кубка России «Енисей» – «Зенит» на 24 сентября, Российский футбольный союз вернул прежнюю дату — 25 сентября. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.

– Конечно же мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов, — заявил Мельников днём 11 сентября. — РФС и РПЛ готовы всегда идти им навстречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон. Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России. Кроме того, РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 финала Кубка России состоятся в один день — 25 сентября.

Ранее главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев заявил, что красноярский клуб пошел навстречу «Зениту» в вопросе переноса игры на день раньше из-за участия петербуржцев в Лиге чемпионов.