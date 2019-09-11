Фигурантам дела «Седьмой студии» отменили меру пресечения. Дело возвращается в прокуратуру
Судья Ирина Аккуратова, предложившая вернуть дело «Седьмой студии» «в связи с неустранимыми нарушениями» в прокуратуру, после перерыва вынесла ожидаемое постановление.
«На основании изложенного уголовное дело вернуть генеральному прокурору, меру пресечения отменить», – цитирует 11 сентября заявление Аккуратовой «Медиазона».
По словам судьи, в обвинительном заключении содержатся противоречия, которые ранее она назвала «неустранимыми». Ирина Аккуратова обратила внимание, что сторона обвинения не объяснила, какие мероприятия студия Серебренникова не провела и в чем состояли противоправные действия фигурантов.
Кроме того, судья приняла решение отменить меру пресечения (а они находились под подпиской о невыезде) в отношении всех подсудимых.
Сторона обвинения ранее заявила, что «в недоумении» от случившегося.
Справка:
По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебренникова, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судили руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум.