Участник потасовки на Ропшинском шоссе не признал прилюдное унижение полиции. Но его арестовали

В Петербурге отправлен в СИЗО обвиняемый в нападении на полицейского Шарофиддин Рахмонов. Он заявил о своей непричастности к получению инспектором ДПС травм.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынес 11 сентября Петродворцовый районный суд. Она действует до 9 ноября.

Рахмонов обвиняется по статье 318 УК в насилии над представителем власти. По версии следствия, 9 сентября на Ропшинском шоссе он и Аброржон Рахмонов набросились на полицейского и нанесли ему не менее пяти ударов кулаками в область головы и туловища, причинив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, унизив честь и достоинство инспектора как представителя власти, подорвав тем самым авторитет правоохранительных органов.

Рахмонов является гражданином Узбекистана. Его иностранные корни стали одной из причин ареста. Вину он не признал. Версии конфликта с полицейским есть разные. По официальным данным ГУ МВД, полицейский остановил машину с Рахмоновыми для проверки документов, а выяснив их иностранное происхождение, пригласил в отдел. По мнению Следственного комитета, инспектор просил братьев «прекратить противоправные действия», за что и был побит.

Второму фигуранту мера пресечения еще не избрана.