Пересчет в МО «Остров декабристов»: наблюдатели заявляют о дублирующихся отметках в пользу единороссов

Во время пересчета результатов в МО «Остров декабристов» на Васильевском острове в Петербурге кандидаты и наблюдатели фиксируют, что в ряде бюллетеней с голосами, отданными за кандидата-единоросса Ольгу Погосян, встречается одинаковая и весьма характерная соответствующая отметка, а именно галочка. Об этом «Фонтанке» сообщил 11 сентября находящийся на месте событий событий кандидат от партии «Яблоко» Александра Лобовикова.

Изучив фотографии бюллетеней, можно найти различия между галкой, проставленной за Погосян, и отметками в пользу других кандидатов – она округлая в отличие от других, проставленных в том же бюллетене. При этом галочки в пользу единоросски на фотографиях двух разных бюллетеней схожи между собой. С учетом таких «инородных» отметок по одному из участков Погосян улучшила свой результат в два раза.

В МО «Остров декабристов» в течение дня должен пройти пересчет результатов по сети УИКам №№170, 171, 172, 173, 175, 177, 179. Все перечисленные участки были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которая представляет собой автоматизированную урну для голосования. На бланках для волеизъявления в день выборов был обнаружен типографский брак в виде едва заметной точки. После пересчета результатов на одним из таких участков (№178), Ольга Погосян потеряла более 50 голосов.

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Кроме того, в несколько раз увеличилось количество испорченных бюллетеней, на которых появились шестые и седьмые отметки за кандидатов (проголосовать в данном случае можно было не более, чем за пятерых).

Напомним, 8 сентября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. «Фонтанка» рассказывала о ходе голосования https://www.fontanka.ru/2019/09/06/127/ и нарушениях https://www.fontanka.ru/2019/09/10/153/ , случившихся в этот день.