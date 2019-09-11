Профицит бюджета РФ в августе увеличился на 26%

Профицит российского бюджета в январе – августе, по предварительной оценке, составил 2,56 трлн рублей, это на 26,3% больше, чем показатели на конец июля (2,028 трлн рублей), следует из материалов на сайте Минфина, обнародованных 11 сентября.

«Профицит — 2 560 616,3 млн. рублей», — сообщается в материалах.

Объем поступивших доходов в январе – августе достиг 13,255 трлн рублей, или 65,7% к общему объему доходов федерального бюджета, исполнение расходов составило 10,694 трлн рублей, или 58,5% к объему расходов бюджета. Из данных Минфина следует, что максимальные объемы администрируемых доходов пришлись на ФНС — 8,294 трлн рублей, или 65,3% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2019 год, ФТС –—3,7 трлн рублей, или 63,5% к прогнозным показателям доходов и другие федеральные органы — 1,257 трлн рублей, или 76,4% к прогнозным показателям доходов.

В Минфине добавили, что по состоянию на 1 сентября 2019 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 8,17 трлн рублей. Ранее Минфин предложил снизить профицит бюджета в 2019 году более чем на 50,8 млрд рублей — с 1,932 трлн рублей до 1,881 трлн рублей.