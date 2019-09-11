Петербуржцы смогут летать в гости к пандам в Чэнду через Хельсинки

Китайский авиаперевозчик Sichuan Airlines договорился с аэропортом Хельсинки об открытии новой авиалинии Копенгаген – Хельсинки – Чэнду. Об этом сообщает пресс-служба главного аэрохаба финской столицы.

Рейсы в самый крупный город Юго-Западного Китая будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, с вылетом из Хельсинки в 14:30 и возвращением ранним утром.

Город Чэнду, административный центр провинции Сычуань, является одним из самых больших городов в Китае. Численность его населения составляет 11 миллионов человек. Город, основанный в IV веке до нашей эры, помимо исторических достопримечательностей, известен своей аутентичной острой сычуанской кухней и Исследовательским питомником больших панд, посетители которого могут наблюдать за животными в естественной среде обитания. Из Чэнду можно добраться до трех ущелий на реке Янцзы, Тибета, заповедных местностей Цзючжайгоу и Хуанлун, Музея терракотовых статуй коней и воинов в Сиане.

Как сообщалось ранее, Финляндия активно развивает воздушное сообщение с Азией. Sichuan Airlines стала третьим китайским авиаперевозчиком с рейсами из Поднебесной в Суоми – в апреле 2019-го компания Tibet Airlines открыла прямой рейс из Цзинаня, в конце июня Juneyao Air начала перевозки из Шанхая. На сегодняшний день регулярные перелеты из Хельсинки осуществляются в 8 городов Китая.