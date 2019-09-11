«Отрываться от коллектива нельзя»: Володин подал знак богатым ректорам и запросил данные о средних зарплатах в вузах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил министра науки и высшего образования Михаила Котюкова предоставить данные о зарплатах преподавателей вузов без учёта того, сколько получают ректоры, деканы и заведующие кафедрами. Если зарплата рядовых сотрудников окажется меньше средней по региону, «необходимо будет принять решение», пригрозил он.

Володин подчеркнул, что ему известно о том, что зарплаты некоторых ректоров в десятки раз больше той суммы, на которую может рассчитывать доцент или кандидат наук и что порой оклады руководства достигают столь внушительных размеров, что и депутаты бы удивились.

«Если они так много делают для страны – конечно, это обоснованно, если кто-то из них изобрел то, что продвигает страну и прогресс, тоже обоснованно, но отрываться от коллектива нельзя», – 11 сентября цитирует слова спикера Interfax. Володин попросил предоставить данные отдельно по каждому вузу, чтобы это стало «сигналом».

Данные о доходах богатейших ректоров России публиковались весной 2019 года. Годичный заработок некоторых из них исчисляется сотнями миллионов рублей.