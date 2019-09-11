Гонщика на Lada Vesta поймали с погоней в Кировском районе. В кармане, где должны быть права, оказалось пусто

Водитель черной "Лады" попался экипажу ДПС на улице Танкиста Хрустицкого в Петербурге днем 11 сентября. Он в суде, ждет штрафа.

Смотреть в новом окне читатель "Фонтанки" Александр

Видео с регистратора «Фонтанке» прислали читатели, на записи отмечено время – два часа дня. Автора видео, который двигался в районе 33-го дома по Хрустицкого, сначала обогнала черная Vesta, а за ней и экипаж ДПС. Еще через дом в погоню бросилась вторая машина полиции, которая развернулась со встречной полосы.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, погоня была недолгой и началась она после того, как водитель проигнорировал требование остановиться. После поимки лихача стала ясна причина маневров – у него не оказалось прав. Водителя доставили в 102-й судебный участок, где мировой судья Елена Горюнова в тот же день назначит ему наказание. Задерживали нарушителя дорожные полицейские Кировского и Красносельского районов.

По информации «Фонтанки», автомобиль принадлежит 36-летнему Малику Аллахвердову, он же был за рулем. Машина у него два года, за это время он нарушал не единожды, последний раз, судя по решениям мировых судей, в январе этого года за повторный проезд на красный. Статья предусматривает лишение прав, однако в опубликованном решении говорится о штрафе в пять тысяч рублей.