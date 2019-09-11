«Россети» отчитались о подготовке к зиме в 11 регионах СЗФО

В регионах Северо-Западного федерального округа к зиме сформирован и укомплектован аварийный запас оборудования, в который входят, в частности, 378 опор воздушных линий 35 кВ и выше, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов. Также подготовлены 317 резервных источников питания мощностью 87,7 МВт.

Об этом сообщил главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), посвященном вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ СЗФО к прохождению отопительного сезона 2019/20 года. Его провел сегодня, 11 сентября, в Петрозаводске заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

В заседании приняли участие представители Минэнерго России, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО, Ростехнадзора, МЧС России, МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, руководство региональных штабов СЗФО, федеральных и региональных энергокомпаний.

На совещании обсуждали готовность энергосистемы СЗФО к зиме. Также рассмотрели и итоги учений энергетиков, проведенных в Республике Карелии в прошлом году, с 22 сентября по 22 декабря. Во время учений проходил ремонт линий электропередачи, расчистка и расширение просек ЛЭП, монтаж самонесущих изолированных проводов.

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«Мы подготовили сети Карелии к пиковым нагрузкам и воздействию природных явлений. Несмотря на достигнутый эффект, впереди еще много работы, так как от нас зависит надежность электросетевого комплекса и оперативность ликвидации технологических нарушений», – подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник.

Напомним, что компании «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь» отвечают за электроснабжение потребителей во всех 11 регионах СЗФО. В них работает 23,4 тыс. человек, задействовано 6,6 тыс. единиц спецтехники. Энергетики обслуживают 65,4 тыс. подстанций общей мощностью 103,7 ГВА, а также 276 тыс. км линий электропередачи.