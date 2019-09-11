Добивали коктейлями Молотова. Видео расправы над несостоявшимся новым перевозчиком в Кингисеппе

Трое неизвестных, которые подожгли 12 автобусов петербургской компании в Кингисеппе, попали на видео. И так охваченную пламенем технику «добивали» коктейлями Молотова.

Кадры вечером 11 сентября публикует 47news. Неизвестные появились на площадке компании «Ростехнологии» на улице Карла Маркса в начале четвертого часа ночи. Они не только подожгли дюжину новых «Фордов-Транзит», но и добавили зажигательными смесями. В результате 12 микроавтобусов стоимостью 35 млн рублей сгорели дотла.

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По словам представителя петербургской компании Антона Ковалёва, автобусы купили в августе в лизинг, чтобы получить лицензию на оказание услуг легкового такси и войти на рынок маршрутных перевозок Кингисеппа.

«Для нас это пилотный проект, – отметил Ковалёв. – Планировали выйти в плюс года через два, установив цену поездки из Кингисеппа в Петербург 350 рублей. Мы же хотели жителям приятно сделать. У нас, кстати, уже водители набраны, все граждане России, все из Кингисеппа».

Впрочем, даже случившееся, скорее всего, не остановит планы предприятия. Автобусы были застрахованы, «Ростехнологии» попробуют со второй попытки зайти на рынок.

Сейчас из областного города в Петербург жителей возят Кингисеппский автобусный парк и полулегальные маршрутчики.

В Кингисеппском автобусном парке изданию сообщили, что усилили охрану.