Ежегодная Спартакиада объединила 2 000 жителей ЖК «Северная долина»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» совместно с дочерней компанией «Эксплуатация ГС-СПб» и средней общеобразовательной школой №482 Выборгского района выступили организаторами Спартакиады на территории жилого комплекса «Северная долина». Большой спортивный праздник, приуроченный к началу учебного года, проходит третий год подряд. В этом году он объединил несколько тысяч зрителей и участников.

Ежегодный спортивный праздник, приуроченный к началу нового учебного года, состоялся 8 сентября на стадионе школы № 482 Выборгского района. Традиционная Спартакиада, проведенная при поддержке компаний «Главстрой Санкт-Петербург» и «Эксплуатация ГС-СПб» для жителей и гостей ЖК «Северная долина», собрала более 2 000 человек.

Гостей праздника ожидала насыщенная спортивная и развлекательная программа. Любой желающий мог проверить свои силы в аэрохоккее и кикере, шахматах и шашках. На футбольном поле сильнейшую команду выявляли воспитанники сети детских спортивных клубов «Спорт Индустрия» и учащиеся школы № 482. Мини-соревнования также состоялись среди юных тхэквондистов и гимнастов.

Большой интерес зрителей вызвала площадка проекта «Курс активного долголетия»: игротека с настольными играми для всех желающих, а также мастер-класс по танцам для гостей зрелого возраста. Организатором площадки, предназначенной для обмена знаниями и умениями между поколениями, выступило неофициальное содружество соседей Парнаса при содействии благотворительного фонда «Добрый город Петербург».

В рамках просветительского экопроекта «Осознанная мода» состоялся мастер-класс по переработке старой одежды, которая получила новую жизнь.

Дети и взрослые принимали участие в семейных «веселых стартах», проходили мастер-классы по гимнастике и растяжке, и ловили фотомоменты для памятных 3D-фотографий. Посетителей праздника развлекали аниматоры в костюмах мультипликационных героев, большим успехом пользовались зоны с аквагримом.

Андрей Малеев, генеральный директор компании «Эксплуатация ГС-СПб»:



— Спартакиада в жилом комплексе «Северная долина», посвященная началу учебного года, становится доброй ежегодной традицией. Для нас, как управляющей компании, помимо качественного обслуживания построенных домов важно создание атмосферы добрососедства. Такие праздники способствуют знакомству жителей друг с другом, укреплению здоровья всех поколений, а также выполняют просветительскую функцию. Мы намерены активно развивать работу в данном направлении, содействуя проведению подобных мероприятий на территории наших жилых комплексов.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.