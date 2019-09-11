Украинские участники обмена с Россией получат по 100 тысяч гривен на каждого
Украинский омбудсмен рассказала о мерах поддержки украинцев, которые принимали участие в процедуре обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.
«Было принято важное решение – каждый из 35 вернувшихся 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 000 гривен (более 263 тысяч рублей). <...> Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна», – сообщила 11 сентября на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, соответствующее решение сегодня принял кабинет министров Украины, на заседании которого присутствовала омбудсмен.
Справка:
Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.
В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать.
Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.
В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинга-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.