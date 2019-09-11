Госдума рассмотрит проект амнистии детей и женщин. На свободу могут выйти более 3 тысяч человек

Государственная дума рассмотрит предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой об амнистии детей и женщин. Обращение в профильные комитеты 11 сентября направил спикер Вячеслав Володин.

Как указано на сайте Государственной думы, амнистия может коснуться более 3000 человек: осуждённых по нетяжким статьям несовершеннолетних, беременных и многодетных женщин, а также тех, чьим детям не исполнилось 14 лет.

Это «позволит воссоединить связь ребенка с родителями, снизить негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление, возвратить в семьи, в том числе единственных и многодетных кормильцев».

Представить свои предложения поручено комитетам Госдумы по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей, по безопасности и противодействию коррупции.

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В августе 2019 года Совет по правам человека при президенте России предложил варианты массовой амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.