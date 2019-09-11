Разрешающий силовикам и спецслужбам сбивать дроны законопроект прошел первое чтение в Госдуме России

Государственная дума ФС РФ 11 сентября приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ряду силовых ведомств уничтожать беспилотники при угрозе безопасности граждан, следует из сообщения на сайте нижней палаты российского парламента.

«Законопроектом предлагается наделить ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России и Росгвардию полномочиями по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов», — говорится в нём.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце весенней сессии группой депутатов от «Единой России». Он предусматривает возможность временно ограничивать или запрещать нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства в целях «защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения следственных действий, оперативно-разыскных и антитеррористических мероприятий».

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Ограничение или запрет на использование дронов могут быть введены в местах расположения критически важных объектов инфраструктуры, в том числе объектов ТЭК.

Заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александр Хинштейн отметил, что, по статистике, угроза применения беспилотников для совершения каких-либо противоправных действий возрастает. Только в прошлом году, по официальным данным, над важными государственными объектами, находящимися под охраной войск Национальной гвардии, было совершенно 16 пролетов беспилотников. Важные государственные объекты – это объекты ядерной энергетики, атомные комплексы, закрытые города.

При этом в прошлом году, по официальным данным, в России было приобретено 160 тысяч беспилотников, и число их практически удвоилось по сравнению с предыдущим периодом.